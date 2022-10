Vilela lança com otimismo o Sp. Braga B-Fafe: «É o jogo ideal para voltarmos a vencer»

Inserido num ciclo de três jogos consecutivos sem perder na Liga 3, o Sp. Braga B parte para o duelo deste domingo (19 horas), frente ao Fafe, com confiança renovada também pelo expressivo triunfo (5-1) sobre o Stoke City, na Premier League International Cup.O defesa-esquerdo Miguel Vilela, de 22 anos, foi o porta-voz desse estado de espírito que reina no balneário liderado pelo treinador Custódio Castro. Em declarações à comunicação do Sp. Braga, Vilela garante que a equipa está determinada a voltar aos triunfos na Liga 3, após o empate (2-2), na última ronda da prova, no dérbi com o Vitória B."Temos estado bem e atravessamos uma série de três jogos consecutivos sem perder na Liga 3. No entanto, na última jornada empatámos depois de duas vitórias consecutivas na competição e agora queremos voltar aos triunfos na receção ao Fafe. Sabemos que estamos numa boa fase, mas temos que estar com os pés bem assentes no chão e sinto a equipa muito focada e preparada para voltar às vitórias", assegurou o defesa.Apesar de o Fafe só ter somado dois pontos nas cinco rondas anteriores, o jogador arsenalista está em alerta para os perigos que este adversário representa: "Há seis pontos a separar a nossa equipa da do Fafe, mas num campeonato tão equilibrado e competitivo como a Liga 3 isso não significa qualquer tipo de facilidades. Estamos preparados para encontrar um adversário que procura um jogo mais direto e que tem qualidade, pelo que temos que estar totalmente focados naquilo que pretendemos desde o primeiro ao último segundo".Numa análise mais global à prestação do Sp. Braga B na presente temporada, Miguel Vilela prosseguiu com a confiança que a experiência que tem na equipa B arsenalista lhe oferece. "Contamos com sete jogos realizados esta temporada, cinco para a Liga 3 e dois para a Premier League International Cup, e a evolução tem sido muito positiva. Há vários jogadores da equipa B que se mantêm no plantel desde a época passada e aqueles que chegaram dos sub-23 ou de fora do clube e todos estão a ajudar a equipa. Sendo um dos elementos que está há mais tempo no Sp. Braga, quero continuar a ajudar, a passar a minha experiência para obtermos mais bons resultados no futuro", prometeu Vilela."No último jogo para a Premier League International Cup conseguimos um resultado expressivo [5-1 frente ao Stoke City]. É um resultado que acresce a nossa confiança, mas temos que pensar na Liga 3 e em ganhar este jogo. Vai ser uma partida que vamos disputar em casa e por isso é o jogo ideal para voltarmos a vencer. Esperamos o apoio dos nossos adeptos", concluiu o jogador arsenalista.Recorde-se que, numa iniciativa promovida pela Federação Portuguesa de Futebol, intitulada "Liga 3 vai à escola", o Sp. Braga convida todos os adeptos que estarão no Complexo Desportivo de Fão, a assistir à receção ao Fafe, a levarem algum material escolar que será recolhido e, posteriormente, doado ao Centro Escolar de Fão.