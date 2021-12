Visitantes fazem pleno

Nos três jogos que ontem marcaram o arranque da 11ª jornada da Liga 3 as equipas visitantes levaram a melhor e conseguiram subir posições. São João de Ver e Sp. Braga B abriram a ‘ementa’ da Série A e num jogo ‘louco’ em que o 1-0 demorou 39 minutos a surgir e acabou... 4-3 para os bracarenses. A vitória permitiu aos arsenalistas a subida ao 2º lugar, com 21 pontos, ultrapassando precisamente o São João de Ver (3º, com 19 pontos).

Ainda na Série A, a UD Oliveirense ganhou por 1-0 na casa do Lusitânia de Lourosa e manteve a liderança, com o golo de João Paredes (73’) a ser decisivo. Segundo triunfo consecutivo para a equipa de Oliveira de Azeméis, que chega aos 23 pontos. Já o conjunto de Filipe Moreira, com a segunda derrota seguida, está no 4º lugar com 18 pontos. Seguem-se Canelas (5º), Felgueiras (6º) e Sanjoanense (7º), todos com menos um jogo.

Na Série B, o Real voltou às vitórias, por 1-0, no reduto do Oliveira do Hospital. O golo de Fábio Pala (55’) fez a diferença e a formação da linha de Sintra é vice-líder à condição, com 19 pontos, mais dois do que o Torreense (3º). Os oliveirenses (11º) são a única equipa sem vencer na prova.