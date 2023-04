Vítor Paneira negociado para substituir Bruno China no comando técnico do Varzim

Bruno China já não é o treinador do Varzim. Os maus resultados averbados nas últimas semanas precipitaram a saída do técnico, que já não vai orientar amanhã o treino com o plantel.sabe que Vítor Paneira é o desejado para assumir o cargo e já está a ser negociado pelo presidente, Edgar Pinho, e pelo diretor-geral do clube, André Geraldes. Esta foi a primeira escolha dos dirigentes para assumir a liderança técnica e tudo indica que as negociações ficarão concluídas nas próximas horas.Na Série 1 da Fase de Manutenção da Liga 3, o Varzim soma dois desaires ao cabo de dois encontros, contando oito pontos, menos 1 do que São João Ver e menos 2 do que o Fafe.