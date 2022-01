Yago Cariello e o póquer no U. Santarém: «Foi uma das melhores tardes da minha carreira»

Aos 22 anos, e na sua segunda época em Portugal, Yago Cariello, avançado ao serviço do União de Santarém, na Série B da Liga 3, vive o melhor momento da sua carreira. Esta segunda-feira, em jogo frente ao Vitória de Setúbal, marcou os quatro golos da formação scalabitana (4-1), naquele que foi o primeiro póquer de um jogador nesta nova competição."Foi um jogo perfeito e uma das melhores tardes da minha carreira", reconhece o jogador, admitindo que tudo correu bem. "Ao intervalo, os meus colegas incentivaram e disseram vamos lá fazer mais golos. Quando sofri o penálti, todos disseram para eu bater. Fui um dos que já tinham falhado esta época mas tenho treinado bastante e na tarde de domingo marquei todos os que bati. Estava muito confiante", refere.Formado no América, do Rio de Janeiro, onde se estreou aos 17 anos, Yago ainda passou pelo Vasco da Gama, já com contrato profissional, mas o início da pandemia e a suspensão dos campeonatos no Brasil, trouxe-o ao nosso país, para jogar no Condeixa, do Campeonato de Portugal, onde marcou 4 golos em 21 jogos.Um desses golos foi marcado ao União de Santarém, na fase final da prova, o que o deixou com excelente cartel e admite que pode ter contribuído para a sua contratação.A época da equipa ribatejana não começou muito bem mas Yago, que é o melhor marcador da equipa, com 8 golos em 15 jogos da Liga 3 (mais 6 golos em 3 jogos pela equipa B no distrital de Santarém), diz que com a entrada de André David para o comando técnico da equipa, as coisas têm melhorado.A vitória desta jornada foi a primeira em casa do União esta temporada, onde o clube não vencia há quase um ano, desde fevereiro de 2021.Sobre o seu futuro, Yago diz que o importante é "continuar a trabalhar e não perder o foco", mas está consciente que "sempre tem alguém vendo" e que a qualquer altura pode surgir o convite de um clube de um escalão superior.Autor: Jorge Guedes