Yan Said deixa alerta: «A Liga 3 é uma competição muito equilibrada»

O Sp. Braga B realiza, este sábado, o último jogo em casa de 2022 e o objetivo, como não podia deixar de ser, passa por fechar o ano com um triunfo frente ao Montalegre, em jogo da 10.ª jornada da Série A da Liga 3. Palavra do atacante Yan Said."Sabemos da grandeza que o Sp. Braga tem e, por isso, entramos em todos os jogos e contra qualquer adversário com o objetivo de conquistar os três pontos. Este vai ser o nosso último jogo em casa este ano e com o apoio dos adeptos queremos conseguir a vitória para iniciarmos uma série de resultados positivos", afirmou o atacante, de 20 anos, que já leva dois golos na conta pessoal e, por isso, está no grupo de melhores marcadores da equipa, a par de Costinha, Hêrnani Infande e David Veiga."Olhamos para o Montalegre como olhamos para todos os adversários. A Liga 3 é uma competição muito equilibrada e independentemente do adversário estar numa posição pior que a nossa sabemos que vamos ter um jogo difícil. É essa mentalidade que temos de levar para todos os encontros", prosseguiu Yan Said, ainda em declarações à comunicação do clube.Note-se a propósito que o Sp. Braga ocupa a 9.ª posição da tabela, com 9 pontos, e o adversário de amanhã é 12.º e último classificado, com apenas três pontos."Na Liga 3 é costume serem os detalhes a definirem os resultados porque os jogos são equilibrados. Queremos ser mais fortes nesses detalhes e, acima de tudo, conquistar os três pontos", concluiu Yan Said.O pontapé de saída está agendado para as 15 horas no Complexo Desportivo de Fão e terá transmissão em direto no Youtube do Sp. Braga.