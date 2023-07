Zé Diogo reforça o Felgueiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Zé Diogo é reforço do Felgueiras. O lateral direito, que alinhava no Fafe, vinculou-se aos durienses por uma temporada. O jogador juntou-se ao plantel que ontem começou a preparar a temporada 2023/2024 às ordens de Agostinho Bento.Miguel Pereira (S. João Ver), Temble e Diogo Gomes (ex- S. João de Ver), Nuno Moreira (ex-S. Martinho), Pedro Rosas (ex-Real), Vítor São Bento (ex-Covilhã), Zé Diogo (ex-Fafe) são os reforços já garantidos pelos felgueirenses.