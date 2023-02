Zé Pedro aponta o caminho do Sp. Braga B: «Continuar a evoluir debaixo de bons resultados»

Internacional jovem português, o defesa-central do Sp. Braga B, Zé Pedro, quer ajudar a equipa a manter-se no caminho dos triunfos, este sábado, a partir das 15 horas, na deslocação ao terreno do Fafe a contar para a 17.ª jornada da Série A da Liga 3."Vimos de um resultado positivo e queremos continuar a vencer. Queremos continuar a evoluir debaixo de bons resultados e por isso só pensamos em conquistar os três pontos em Fafe", indicou o defesa de 21 anos, ele que, esta época, soma 16 jogos e um golo pela equipa B dos arsenalistas.Uma dessas partidas realizou-a na pretérita jornada, mais concretamente no dérbi com o Vitória B que terminou com a vitória (3-0) da formação secundária do Sp. Braga."É fundamental continuarmos a ser uma equipa segura a defender e prova disso é que apenas sofremos dois golos nos últimos seis jogos. Temos também de impor o nosso jogo e manter a eficácia do último encontro", prosseguiu o central, ciente de que os objetivos ainda estão ao alcance, apesar de a margem de erro ser reduzida."Desde o início queremos chegar ao grupo dos quatro primeiros classificados. Para isso queremos fazer uma segunda volta melhor do que a primeira. Cada jogo é uma final e o próximo é com o Fafe. Vamos lá com o intuito de vencer, apesar de sabermos que vamos defrontar uma equipa motivada e que também venceu o último jogo", terminou Zé Pedro, sempre em declarações à comunicação do Sp. Braga.