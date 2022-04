Zequinha é o melhor jogador de março da Liga 3

Zequinha, do V. Setúbal, foi eleito o melhor jogador de março da Liga 3. A Record, faz questão de partilhar o momento com quem o ajudou nesta época. "O prémio é especial porque vem depois da lesão que me deixou quatro meses e meio sem jogar", revela o avançado que leva 7 golos nos 14 jogos que fez na Liga 3.

Esta distinção dá força à ideia do jogador, de 35 anos, que ainda não pensa no final da carreira: "Quem me conhece e vê jogar sabe que dou tudo. No dia que sinta que o corpo não me deixa continuar a fazer o que mais gosto, vou parar."

Apesar de o Vitória (que amanhã recebe a UD Oliveirense) seguir no último lugar da série 2, Zequinha ainda acredita na subida de divisão. "Enquanto for possível, estamos focados em ganhar e tentar levar o Vitória à 2ª Liga", conclui.