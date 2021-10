Zequinha é submetido a artroscopia ao joelho e continua fora das opções do V. Setúbal

Zequinha, avançado do V. Setúbal, clube que ocupa o 3.º lugar da série B (Zona Sul) da Liga 3, foi ontem (quarta-feira) submetido a uma artroscopia ao joelho direito, intervenção que deverá afastar o jogador, de 34 anos, dos relvados nos próximos compromissos dos sadinos. A informação do estado clínico do atleta foi veiculada nas redes sociais Facebook e Instagram pelo clube que adianta que o atacante inicia, desde já, a sua reabilitação no clube.





O atacante, que já não tinha dado o contributo ao conjunto setubalense nos jogos com o Sporting B, a contar para a Liga 3, e com o Vianense, da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal – triunfos por 1-0 e 2-0, respetivamente – está assim impedido de dar o contributo ao Vitória por um período que vai estar dependente da recuperação do jogador, que soma dois golos em três jogos na presente época.O primeiro encontro em que está impossibilitado de atuar pela equipa treinada por Toni Pereira é já no domingo, a partir das 14 horas, no Estádio do Bonfim, diante do Vizela (I Liga), a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.