Zurique interessado em Paulo Marcelo

O avançado Paulo Marcelo, do Amora, está a ser apontado aos suíços do Zurique, clube da primeira divisão helvética. O mercado de transferências está encerrado, é certo, mas há jogadores que estão a chamar a atenção de outros clubes com o rendimento apresentado.O brasileiro de 27 anos tem sido um dos destaques do emblema da margem sul do Tejo, ao apontar cinco golos em seis partidas na Série B da Liga 3. No entanto, o ponta-de-lança começou a dar nas vistas logo na pré-época, quando marcou dez golos no mesmo número de jogos.Para já, existem conversas entre os dois emblemas, mas ainda nada fechado. Recorde-se que o Amora tem demonstrado ter um projeto bem definido, com a aposta na potencialização de jovens atletas. Nos últimos mercados de transferências, o emblema do concelho do Seixal viu atletas como Martim Maia, Pedro Albino, Lucas Silva ou Gildo Lourenço darem o 'salto' para as divisões profissionais de Portugal.