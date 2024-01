Marco Pêba assume presidência do Sp. Covilhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting da Covilhã anunciou esta terça-feira que Marco Pêba, um dos elementos da direção, vai presidir ao clube que milita na Liga 3, depois do falecimento de José Mendes, no início do mês.

"É com respeito aos estatutos e em busca da continuidade das atividades do clube que anunciamos a cooptação de Marco Rui de Almeida Duarte Pêba, um dos nossos membros, para assumir as responsabilidades de presidente da direção", informou o emblema serrano, em comunicado.

Na mesma nota, o Sporting da Covilhã sublinhou que a decisão "visa assegurar a estabilidade e a gestão eficiente do Sporting Clube da Covilhã, preenchendo a vaga deixada" por José Mendes, que esteve na liderança dos 'leões da serra' nos últimos 19 anos.

Marco Pêba, engenheiro civil, integrou várias direções presididas pelo anterior presidente e era atualmente o tesoureiro do Sporting da Covilhã.

"Neste momento, de transição, contamos com o apoio e a compreensão de todos os sócios e adeptos do Sporting Clube da Covilhã", acrescentou o emblema serrano.

José Mendes morreu em 05 de janeiro, depois de ter estado internado desde outubro com uma infeção que originou outras complicações na saúde do dirigente.

O presidente da mesa da assembleia geral, Jorge Gomes, manifestou a intenção de convocar eleições antecipadas para maio, quando terminar a época desportiva.

O clube tem como vice-presidentes Fausto Batista, João Campos, António Vicente e Diogo Gonçalves.

Marco Pêba foi cooptado entre os elementos da direção, "conforme previsto nos estatutos".