Sp. Covilhã punido com derrota por utilização irregular de Vasco Coelho

O Sp. Covilhã foi punido com derrota administrativa por 3-0 e multa de 383 euros no jogo com a Oliveira do Hospital – que vencera por 3-2 – por utilização irregular do defesa Vasco Coelho.O jogo realizou-se a 1 de outubro e foi referente à 7.ª jornada da Liga 3, tendo o referido jogador sido titular e feito mesmo os 90 minutos.Segundo o acórdão, o jogador teria de cumprir o castigo resultante da expulsão com o Amora, da 6.ª jornada, no jogo seguinte da Liga 3 e não na Taça de Portugal."Perante a alegação apresentada pela defesa, cumpre referir que nos termos do n.º 1 do artigo 40.º do RDFPF, a sanção de suspensão por jogos oficiais aplicada a jogadores é cumprida na competição em que foi aplicada e no decurso da época desportiva em que a decisão que a aplicou se tornar executória. Nessa medida, a sanção de um jogo de suspensão aplicada ao jogador Vasco Reis Peixe Sanona Coelho, por atos praticados no jogo oficial n.º 210.02.028.0, objeto de decisão nos termos que resultam do Comunicado Oficial da FPF n.º 245, devia de ter sido cumprida no jogo 210.02.033.0, por ser este o primeiro jogo seguinte da competição em que foi aplicada a sanção", pode ler-se, acrescentando-se: "Deste modo, encontrava-se o jogador impedido, por força de sanção disciplinar, de participar e de ser utilizado no jogo em apreço. Assim, analisada a defesa apresentada, este Conselho de Disciplina - Secção Não Profissional entende que da mesma não resulta qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles aqueles relatórios oficiais e o auto administrativo, pelo que se confirma a factualidade descrita nos documentos oficiais acima aludidos, com as consequências disciplinares previstas no RDFPF, valorando-se, todavia, a posição sufragada pelo arguido (confissão integral e sem reservas), em sede do exercício do direito de audiência prévia.)"