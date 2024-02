Sporting B estreia-se na Fase de Manutenção com uma vitória por 3-1 sobre o Amora

O Sporting estreou-se com uma vitória por 3-1 sobre o Amora, na 1ª jornada da Fase de Manutenção da Liga 3. A equipa do Amora entrou melhor na partida e marcou primeiro através de um livre direto cobrado por Gonçalo Batalha, um jogador que fez parte da sua formação no clube leonino.Ainda na primeira parte, o estreante Geovany Quenda descobriu Vando Félix no flanco esquerdo que passou por dois adversários e empatou o jogo com um remate rasteiro de pé direito.Na segunda parte os leões mostraram-se sempre superiores e foi com naturalidade que chegaram à vantagem com um golo do lateral David Monteiro que fez o golo com um tiro de primeira, com o pé direito, à entrada da área. Já no período de compensação, Diogo Abreu assinou o terceiro golo dos leões beneficiando de uma má abordagem do Amora, Rúben Rendeiro, que deixou escapar a bola entre os braços.