Fábio Pereira sonha com a 1ª Liga: «Sei que é um objetivo difícil, mas já estive mais longe»

A subir patamares de forma constante no futebol português ao longo das últimas épocas, Fábio Pereira, treinador da UD Oliveirense que devolveu o clube à 2ª Liga, admitiu, em entrevista à RTP Madeira, a vontade de chegar ao principal escalão do futebol português."Trabalho muito para poder chegar à 1ª Liga. Sei que é um objetivo difícil, mas tenho feito o meu percurso. Já estive mais longe e acho que é possível acontecer se continuar a ter o sucesso dos últimos anos. Tenho esse desejo e ambição", disse o técnico de 43 anos, admitindo ter sido abordado por outros cluves antes da renovação por dois anos com a formação de Oliveira de Azeméis: "Houve algumas abordagens, o que é normal, porque fizemos um excelente trabalho, mas a nossa prioridade sempre foi ter um trabalho de continuidade na UD Oliveirense."No momento de selecionar a chave do sucesso da época passada, Fábio Pereira destacou a sintonia com a direção. "Na escolha do plantel esteve grande parte do sucesso, juntando obviamente uma estrutura, que embora pequena, está repleta de pessoas ambiciosas que entenderam rapidamente as ideias da equipa técnica para a nova época. Deram-nos um apoio total dentro das limitações orçamentais da SAD e liberdade na construção do plantel", sublinhou.Em relação à 2ª Liga, o técnico quer "fazer uma boa pré-época" para que a equipa esteja disponível "para discutir os três logo a partir do primeiro jogo". "Sabemos que é uma Liga muito complicada. Teremos problemas diferentes, mas vamos trabalhar da melhor forma para superar esses obstáculos e crescer como equipa", concluiu.