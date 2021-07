Raúl Oliveira não continua na UD Oliveirense

A SAD da Oliveirense anunciou que Raúl Oliveira não vai continuar à frente da equipa na temporada 2021/22. O contrato do técnico com o clube chegou ao fim, tendo ambas as partes decidido por não prolongar o vínculo.





"A UD Oliveirense Futebol SAD informa que não irá renovar a ligação do treinador da equipa de Futebol Profissional Raul Oliveira."O Clube enaltece todo o empenho e dedicação que o treinador demonstrou pelo projecto e deseja as maiores felicidades para a sua carreira futura, estando certo que a mesma será recheada dos maiores êxitos pessoais e profissionais."O agradecimento é dirigido também aos adjuntos Wilian da Silva e Bruno Sousa que, juntamente com Raul Oliveira, terminam contrato com a UD Oliveirense", podia ler-se no comunicado.Os oliveirense preparam agora a estreia na Liga 3.