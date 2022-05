Team Manager da UD Oliveirense de saída

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UD Oliveirense anunciou, este domingo, a saída de Paulo Silva, Team Manager da formação de Oliveira de Azeméis durante a última temporada.Adjunto de Fábio Pereira no Oleiros, o técnico e dirigente de 31 anos, que já passou por clubes como o Feirense, Naval, Benfica Castelo Branco e Boavista, tinha acompanhado o atual treinador principal da UD Oliveirense na mudança para o clube recém-promovido à Liga 3.Segundo o comunicado da UD Oliveirense, Paulo Silva sai para "abraçar um novo projeto". "Ao Paulo, toda a família da UD Oliveirense agradece todo o empenho e dedicação demonstrado no desempenho das suas funções. A UD Oliveirense SAD deseja ainda os maiores sucessos pessoais e desportivos no seu futuro", escreveu o clube.