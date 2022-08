Zequinha bisa na apresentação com Huelva

O V. Setúbal, da Liga 3, derrotou este sábado, por 2-0, os espanhóis do Recreativo de Huelva, no jogo de apresentação aos sócios, no Estádio do Bonfim. O avançado Zequinha, de 35 anos, foi a figura do encontro ao apontar, aos 34 (de grande penalidade) e 53 minutos, respetivamente, os golos dos sadinos.

Além de Zequinha, o treinador Micael Sequeira apresentou no onze inicial apenas outros dois atletas que transitam da época passada (José Semedo e Mathiola), sendo os restantes oito - de um total de 13 que chegaram ao Bonfim - reforços do plantel em 2022/23.

A estreia oficial dos sadinos na Liga 3 acontece no próximo fim-de-semana (dia 21), pelas 17 horas, no reduto do U. Leiria.