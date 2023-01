André Santos vai reforçar o V. Setúbal. O médio, que passou por clubes como Sporting, U. Leiria, V. Guimarães, B SAD e na temporada passada atuava no Grasshoppers da Suíça, vai regressar a Portugal, mas desta feita para atuar na Liga 3.Segundo apurou, o anúncio deverá ser feito em breve, bem como conhecidos os termos do contrato. Certo é que o centrocampista, de 33 anos e que chegou a ser internacional A por Portugal, vai vestir a camisola dos sadinos, até porque já se encontra a treinar com o plantel, mesmo antes da chegada do técnico Luís Loureiro ao Bonfim.Entretanto e em sentido inverso, o emblema sadino comunicou a saída do defesa-central Luís Pedro.