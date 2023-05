Bruno Romão hipótese para o V. Setúbal

Bruno Romão é hipótese para treinar o Vitória de Setúbal em 2023/24, segundoapurou. O técnico português, de 39 anos, tem desempenhado até agora funções na qualidade de adjunto, sendo que no último trabalho que teve integrou a equipa técnica de Ricardo Peres, no Busan IPark FC, emblema da 2ª divisão sul-coreana.Em Portugal, Romão treinou a formação de Sporting, Casa Pia ou Oriental, e foi adjunto nos seniores do Olhanense, em 2016/17, antes de partir para o Pharco (Egito) e para a Coreia do Sul.Com Luís Loureiro ao leme, os sadinos caíram, de forma dramática, da Liga 3, na última jornada, e irão disputar o Campeonato de Portugal na próxima temporada.