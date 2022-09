Câmara Municipal de Setúbal lamenta morte do "carismático" Fernando Pedrosa

A Câmara Municipal de Setúbal lamentou este domingo a morte de Fernando Pedrosa, antigo presidente do Vitória de Setúbal, aos 91 anos, e que a autarquia classificou como um dos "mais carismáticos" dirigentes e empresários da cidade.



O antigo presidente do Vitória morreu hoje revelou o antigo jogador e treinador do clube Fernando Tomé. "A Câmara Municipal de Setúbal lamenta o falecimento, ocorrido hoje, de Fernando Pedrosa, um dos presidentes do Vitória Futebol Clube que mais tempo permaneceram no cargo e que obtiveram melhores resultados desportivos", afirmou a autarquia, em comunicado.

O Município salientou que Pedrosa foi "o decano dos presidentes do Vitória, com vários mandatos cumpridos entre as décadas de 1960 e 1990, e um dos mais carismáticos dirigentes desportivos e empresários da cidade".

Histórico dirigente do Vitória de Setúbal, clube no qual entrou pela primeira vez em 1958, então com 27 anos, como adjunto do vice-presidente para o futebol, Fernando Pedrosa viria a liderar o clube em quatro ocasiões, cumprindo mandatos entre 1964-1969, 1971-1972, 1982-1985 e 1991-1994.

"Foi durante as suas presidências que o Vitória viveu o período mais glorioso da sua história, com um segundo lugar na I Liga, ainda hoje a melhor classificação de sempre, e quatro presenças consecutivas em finais da Taça de Portugal, duas delas ganhas, em 1965 e 1967, as primeiras do clube", sublinhou a Câmara Municipal de Setúbal.

No seu currículo constam ainda uma Taça Teresa Herrera, uma Mini-Copa do Mundo, Troféus Ibéricos, bem como 11 participações consecutivas nem edições da Taça UEFA, numa delas chegando aos quartos de final, e da Taça das Taças, incluindo uns oitavos de final, recordou a autarquia.

"Fernando Pedrosa foi um inovador, modernizou o clube e esteve na origem da construção do Estádio do Bonfim", recordou.

O antigo presidente dos sadinos desempenhou também funções na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e, fora do âmbito desportivo, foi vereador da Câmara Municipal de Setúbal e diretor da Santa Casa da Misericórdia da cidade.