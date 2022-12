Filipe Oliveira reforça meio-campo do V. Setúbal

O V. Setúbal, atual 9.º classificado da série B da Liga 3, anunciou a contratação de Filipe Oliveira, médio de 28 anos que era um jogador livre desde que tinha no início da época rescindido o contrato que o ligava aos polacos do Korona Kielce.O jogador, que já se encontra às ordens do treinador Luís Loureiro, chega ao Bonfim com o objetivo de ajudar o clube a anular os oito pontos de atraso que os sadinos têm para o 4.º lugar da classificação, que dará acesso à fase de subida.Na Polónia, Filipe Oliveira contabilizou três golos e duas assistências em 42 jogos realizados pelo conjunto da Liga polaca desde que se estreou pelo Korona Kielce a meio da temporada de 2020/21.Antes de rumar ao Korona Kielce, o médio representou o Vilafranquense, Famalicão, Marítimo, Benfica e União de Leiria, clube da sua cidade natal onde se estreou pela equipa principal e fez quase toda a sua formação.