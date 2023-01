José Semedo anuncia fim de carreira: «Preciso de me restabelecer e recompor como homem»

Menos de duas semanas depois de celebrar o 38.º aniversário, José Semedo, capitão do Vitória de Setúbal, 8.º classificado da série B da Liga 3, anunciou hoje que vai arrumar as chuteiras de jogador de futebol. Na sala de imprensa do Estádio do Bonfim, o médio, que não evitou as lágrimas nem a voz embargada, explicou que razões de foro emocional (e não físico) que o levaram a tomar a decisão.

"Preciso restabelecer-me e recompor-me como homem porque, neste momento, não estava a 100%. O meu estado emocional não me permite ter o controlo máximo das minhas capacidades, por isso, decidi não me enganar a mim mesmo nem às pessoas que sempre estiveram comigo, principalmente no momento mais difícil da minha vida", disse em alusão ao falecimento da sua esposa (Soraia) em Setembro de 2021.

O médio, que desde a sua chegada ao Bonfim, em 2017/18, contabilizou um total de 150 jogos oficiais pelo emblema setubalense (76 na I Liga, 11 na Taça de Portugal, sete na Taça da Liga, 35 na Liga 3 e 21 no Campeonato de Portugal), manifestou o desejo, mesmo não especificando as funções em que o fará, de regressar ao clube no futuro. "O fim ainda está muito longe porque tenho muito que dedicar ao Vitória que esteve comigo no momento mais delicado da minha vida. Não é um adeus é um até já. Voltarei muito mais capacitado e irei formar-me para voltar muito mais forte, com mais sabedoria e fome de conseguir elevar este clube onde sempre se habituou a estar".

Acompanhado pelo presidente Carlos Silva, o investidor da SAD, Hugo Pinto, pelo treinador Luís Loureiro e pelos capitães de equipa Zequinha, François, João Freitas e Daniel Carvalho, José Semedo afirmou sentir um "misto de tristeza e felicidade" na ocasião. "Toda a minha vida projetei começar com as cores do Vitória, fi-lo de verde e branco noutro clube (Sporting) e agora termino no clube em que sempre sonhei jogar. As cores da minha cidade e do clube do meu coração. É esta a alegria que fica".

Formado no Sporting, onde foi colega de Cristiano Ronaldo e onde ambas iniciaram uma amizade que perdura até hoje, José Semedo passou depois, por empréstimo do conjunto leonino, pelo Casa Pia, Feirense e pelos italianos do Cagliari. Em 2007 rumou a Inglaterra, país onde jogou 10 temporadas repartidas pelo Charlton (2007/08 a 2010/11) e Sheffield Wednesday (2011/12 a 2016/17).