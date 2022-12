Luís Loureiro é o novo treinador do V. Setúbal

Dois dias depois de anunciarem a saída do treinador Micael Sequeira, o V. Setúbal, atual nono classificado da série B da Liga 3, oficializou esta quarta-feira a contratação de Luís Loureiro, que nas duas últimas época treinou o Real SC, para o comando técnico da equipa. "O Vitória Futebol Clube SAD, após análise às diversas possibilidades equacionadas nas últimas semanas, anuncia que a escolha para treinador da nossa equipa recaiu sobre o Mister Luís Loureiro", escreveram os sadinos nas suas redes sociais Facebook e Instagram.Na publicação, os responsáveis vitorianos, que têm como objetivo terminar nos primeiros quatro lugares da série B para se apurarem para a fase de subida à II Liga, lembram que Luís Loureiro, de 46 anos, tem no currículo uma "subida à II Divisão ao comando do Casa Pia, na época 2018/2019", frisam, explicando as razões da contratação do técnico. "Os principais critérios para a nossa escolha foram a sua experiência de mais de 30 Anos de balneário como jogador e treinador, pelo conhecimento que demonstrou de toda a Liga 3 e pela sua ambição".Além de Real e Casa Pia, o novo timoneiro dos setubalenses tem no seu percurso passagens pelo Torreense, Os Lusitanos (França), 1.º Dezembro, Sintrense e Fátima. Como jogador, o antigo médio representou,o Sporting, SC Braga, Gil Vicente, Portimonense, Boavista, Nacional, Estrela da Amadora, Sintrense, Dínamo de Moscovo (Rússia) e Anorthosis (Chipre).