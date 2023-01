Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luís Loureiro: «Ter sucesso no Vitória ganha outra dimensão» Depois de em 2019 ter levado o Casa Pia à 2ª Liga, o técnico de 46 anos ambiciona repetir o feito com o V. Setúbal, apesar do atraso pontual e de ocupar o 9.º lugar na Série B da Liga 3. Não hesita em afirmar que é o maior desafio da carreira





• Foto: Rui Minderico