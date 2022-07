Mário Mendonça reforça V. Setúbal

O defesa Mário Mendonça, que na época transata integrou o plantel do Torreense que se sagrou campeão da Liga 3, assinou contrato válido por um ano (com outro de opção) com o V. Setúbal. Antes do emblema de Torres Vedras, o jogador, de 30 anos, teve passagens pelo Beira-Mar, Loures, Merelinense, Fátima, Vizela, Oliveirense, Chaves, Pedras Salgadas e Esposende, conjunto onde fez a sua formação.Depois de João Freitas (ex-Alverca), Pedro Pinto (ex-Cova da Piedade) e Tiago Melo (ex-E. Amadora), Mário Mendonça, que também pode atuar como médio e extremo, é o quarto reforço dos sadinos que vão ter Micael Sequeira, oriundo dos uzbeques do Lokomotiv Tashkent, como treinador. O Vitória tem agendadas as inspeções médicas entre quinta e sábado e o primeiro treino está marcado para 11 de julho.