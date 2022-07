Matheus Stockl projeta época pelo V. Setúbal: «Vamos em busca da subida»

Matheus Stockl está com a expectativa alta para época que se avizinha para o V. Setúbal. O central brasileiro, de 22 anos, projeta a participação na Liga 3 e lança como como objetivo a busca pela subida."A expectativa é muito alta, ainda mais agora que estou a começar a temporada com todo o grupo. Quero ajudar a equipa dentro de campo em busca dos objetivos. Esta época temos como compromisso ir atrás da subida e de passo a passo levar o Vitória à Liga Bwin, qeu é o seu devido lugar", afirmou Matheus Stockl.Contratado a meio da temporada 2021/22, Stockl realizou pela primeira vez a pré-temporada com os companheiros. O brasileiro, que manteve uma rotina de treino enquanto passava férias no Brasil, fala sobre a importância de iniciar a época com o grupo."É muito importante poder fazer uma pré-temporada completa, tanto pelas questões físicas e também para estarmos taticamente entrosados. Os treinos nas férias ajudaram-me a manter o físico, a preparar-me para não chegar totalmente diferente de como estava antes, a prevenir algumas lesões e a não me preocupar muito com essas questões", contou, à assessoria.