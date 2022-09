Micael Sequeira segue confiante

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A derrota (1-2) sofrida na receção ao Caldas não abala a confiança de Micael Sequeira, treinador do V. Setúbal, que mantém intactas as aspirações de terminar nos primeiros quatro lugares da série B da Liga 3. “Acredito muito que vamos terminar num lugar que nos dá acesso à 2.ª fase”, disse, admitindo que os quatro pontos somados em 12 possíveis estão aquém das expetativas. “Logicamente não estamos satisfeitos. Queríamos muito estar nos primeiros lugares. Infelizmente não estamos e isso está a criar uma certa intranquilidade”.

Em relação à contestação dos adeptos sadinos no final do jogo, cujo golo da derrota foi sofrido aos 90’+3, o técnico não se mostra preocupado e acredita que a ‘tempestade’ irá passar em breve. “Compreendemos a insatisfação dos adeptos. Os que se manifestaram contra nós no final deste jogo são aqueles que amanhã nos vão aplaudir”, vaticina Micael Sequeira. * R.L.P.