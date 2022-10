Micael Sequeira: «Vitória merecida para quem trabalha aqui diariamente»

O V. Setúbal foi uma das equipas que afastou formações da Liga Bwin, ao bater o P. Ferreira por 2-0 , e no final o técnico Micael Sequeira era naturalmente um homem feliz pela atuação dos seus pupilos."A sensação é boa. Fico muito contente pelas pessoas que trabalham comigo diariamente. Fico feliz por ver os adeptos presentes novamente desta forma e com apoio incansável. Quando as coisas são assim, tudo fica mais fácil. Fico feliz pela cidade, pelo Vitória e, fundamentalmente, pelos jogadores. A estratégia passava por acreditar. Estávamos fortes, motivados e confiantes de que podíamos ganhar, não havia outro caminho. Na Taça de Portugal ou se ganha ou se está fora. A equipa está a atravessar um bom momento e a crescer e a estratégia passava por isso. Agora, é descansar, festeja hoje e, a partir de amanhã [na segunda-feira], pensar no Oliveira do Hospital e ganhar", começou por dizer."Na próxima eliminatória desejo que joguemos em nossa casa, de preferência com o estádio com mais gente ainda e que se consiga ultrapassar a barreira dos 10 mil espetadores com as cores do Vitória. Fizemos um excelente jogo, anulámos muito bem o jogo coletivo do Paços. Fomos muito fortes, prepararmos muito bem o jogo. Se tivéssemos perdido teríamos preparado o jogo da mesma forma. Defendemos bem e saímos muito bem no contra-ataque. É uma vitória merecida para quem trabalha aqui diariamente. Agora é trabalhar para continuar nesta rota do sucesso", acrescentou o técnico, que ainda sem saber do despedimento de César Peixoto fechou a sua declaração com uma mensagem de força para o homólogo."Deixou uma palavra especial ao Paços de Ferreira e ao mister César Peixoto. Muita força para eles, tenho a certeza de que vão conseguir sair desta fase porque a equipa joga muito bem", finalizou.