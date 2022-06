Nove jogadores do V. Setúbal não renovam contrato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em final de contrato, o defesa Nuno Pinto, de 35 anos, não vai continuar no V. Setúbal na próxima época. Depois de sete temporadas ao serviço dos sadinos, o jogador, que totalizou 179 partidas oficiais pelos vitorianos desde a sua chegada ao Bonfim em 2015/16, faz parte de lista de nove jogadores que terminam a sua ligação com o clube da Liga 3 e que não vão envergar a camisola verde e branca em 2022/23.O defesa Mano (35 anos), o médio André Pedrosa (25) e o avançado Fréderic Mendy (33), atletas que que tal como Nuno Pinto representaram nos últimos três anos o Vitória em três escalões diferentes (I Liga, Campeonato de Portugal e Liga 3), também terminam o vínculo e estão de saída, apurou Record. A estes juntam-se ainda os defesas Bruno Bernardo (36), Miguel Lourenço (30) e Daniel Martins (28) e o médio Murilo Rosa (26).A finalizar o lote de nove jogadores que terminam contrato e que não vão trabalhar às ordens do treinador Micael Sequeira, que chega a Setúbal depois de ter orientado o Lokomotiv Tashkent (Uzbequistão), está o senegalês Alioune Badara, avançado de 32 anos, que esteve na segunda metade da época emprestado ao Montalegre, da Liga 3.