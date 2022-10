Paulo Rodrigues foi absolvido

Paulo Rodrigues, antigo presidente do V. Setúbal, foi absolvido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, de pagar indemnização à SAD sadina e também do crime de dano qualificado no caso da invasão que fez às instalações do Estádio do Bonfim a 22 de abril de 2019.





No mesmo caso, o arguido foi condenado pelo crime de dano simples e de introdução em lugar vedado ao público, bem como “ao pagamento de 700 euros [referente a um computador portátil]”, pode ler-se na sentença do Tribunal, datada de 15 de julho de 2022, a queteve acesso.