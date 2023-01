É oficial! Pedro Machado é reforço do V. Setúbal até ao final da temporada, conforme anunciou à minutos o emblema sadino através das suas redes sociais.O central de 26 anos rescindiu com o Torreense, que milita na 2.ª Liga, e assinou pelo emblema da Liga 3, depois de ter sido utilizado em apenas dois jogos, totalizando 129 minutos em campo. No currículo, o defesa conta ainda com passagens por Louletano, Mirandela, Sertanense, Olhanense, B SAD, Casa Pia, UD Oliveirense e Universitatea Craiova, tendo feito na temporada passada parte do plantel que subiu o clube do Oeste ao segundo escalão do futebol português.Recorde-se que o V. Setúbal trocou recentemente de treinador, substituindo Micael Sequeira por Luís Loureiro, devido aos maus resultados apresentados.