Rodrigo Pereira estuda proposta de renovação com o V. Setúbal

Rodrigo Pereira, ponta-de-lança de apenas 19 anos, já tem em cima da mesa a proposta de renovação por parte do V. Setúbal. O jovem destacou-se na temporada passada com 6 golos em 22 partidas na Liga 3, tendo ainda assinado 9 tiros certeiros em 8 partidas pela equipa de juniores.As propostas pelo avançado começaram a chegar a Setúbal em janeiro e continuam a chegar ao Bonfim, mas FC Porto (seria integrado na equipa B), Sp. Braga e V. Guimarães viram essas abordagens recusadas.Também Daniel Carvalho tem proposta para prolongar o vínculo com o emblema sadino, que recusou ofertas de V. Guimarães e Portimonense pelo médio de 18 anos.