TADS dá razão ao TAD no caso da descida do V. Setúbal

O V. Setúbal revelou há instantes, através das suas redes sociais, que foi notificado da decisão do Tribunal Administrativo do Sul (TADS), que deu razão ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) no caso da descida administrativa do clube.Recorde-se que desde 2020, o emblema sadino mantém uma luta jurídica depois de ter sido condenado à despromoção ao terceiro escalão do futebol português por não cumprir os requisitos financeiros para se manter nos campeonatos profissionais. No mês passado, o clube foi informado da decisão do TAD, que decidiu manter a sua posição inicial e considerar "a descida administrativa mantém-se válida". Agora, após recurso para o TADS, voltaram a receber a mesma resposta, mas já informaram que vão "apresentar recurso sobre esta decisão".