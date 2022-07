Tiago Melo reforça defesa do V. Setúbal

O defesa Tiago Melo, que na época passada representou o E. Amadora na 2.ª Liga, é reforço do V. Setúbal para as próximas duas épocas. Antes dos amadorenses, onde contabilizou 14 partidas (12 no campeonato e duas na Taça de Portugal), o jogador envergou a camisola do Anadia, Fátima, Estoril (sub-23), Estarreja e Oliveirense, clube em que fez a sua formação.

Depois de João Freitas (ex-Alverca) e Pedro Pinto (ex-Cova da Piedade), Tiago Melo, de 25 anos, é a terceira contratação oficializada pelo clube da Liga 3, que se apresenta no Estádio do Bonfim na próxima quinta-feira para o primeiro de três dias de inspeções médicas.

Na pré-época 2022/23, o Vitória tem a estreia no trabalho em campo agendado para 11 de julho, dia em que o treinador Micael Sequeira, ex- Lokomotiv Tashkent (Uzbequistão), orienta a primeira sessão de trabalho no emblema setubalense.