V. Setúbal assegura três reforços da 2.ª Liga

O V. Setúbal, da Liga 3, foi à II Liga contratar três reforços para ajudar o clube na luta pela subida de divisão. O guarda-redes Rafa Alves (ex-Académico de Viseu), o defesa Luís Pedro (ex-Varzim) e o médio Lucas Marques são as mais recentes aquisições da equipa treinada por Micael Sequeira que, até ao momento, garantiu um total de 12 aquisições para atacar a temporada 2022/23.

Rafa Alves, que assinou por duas épocas com os sadinos, tem 28 anos e completou a sua formação no Sp. Braga. Depois dos arsenalistas passou por clubes como União da Madeira, Desportivo das Aves, Vizela, Trofense e PAEEK (Chipre). O central Luís Pedro, 33 anos, que tem no currículo passagens pelo Freamunde, Portimonense e Penafiel, vinculou-se ao Vitória por uma época, com outra de opção.

Oriundo do Mafra, o médio Lucas Marques, de 27 anos, assinou contrato até 2024. Santa Clara e Estoril Praia fizeram parte do percurso do brasileiro desde que em 2018/19 chegou ao futebol português.

Antes do trio agora anunciado, o Vitória já tinha oficializado João Freitas (ex-Alverca), Pedro Pinto (ex-Cova da Piedade) e Tiago Melo (ex-E. Amadora), Mário Mendonça (ex-Torreense), David Santos (ex-Sp. Covilhã), Aloísio Neto (ex-Marítimo B), Ismael Kanda (ex-Gaz Metan, Roménia), Malam Camará (ex-Famalicão) e Leonardo Ferreira (ex-Sp. Braga B).