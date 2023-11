Alegada ligação a rede criminosa

Os sócios do Varzim irão votar, no próximo mês, a criação de uma SAD, que está na mira de um grupo de investidores, dos quais Derlei e Ulisses Jorge são já as principais faces. O primeiro é o ex-jogador de FC Porto e Sporting, enquanto o segundo é conhecido, em Portugal, por ser empresário de Éder Militão, jogador do Real Madrid que passou pelos dragões.

Este agente e a sua empresa, UJ Football Talent, viram nos últimos anos os seus nomes ligados a Danilo Oliveira, empresário que, de acordo com o portal R7, daquele país, terá ligações ao Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada a maior organização criminosa do Brasil, sendo mesmo acusado de sequestrar e ameaçar matar o alegado mandatário do homicídio de um traficante relacionado com o grupo.

Não obstante Ulisses Jorge e Danilo Oliveira terem já sido apontados como sócios, a empresa negou que tal seja verdade aos meios brasileiros, admitindo que foi Danilo Oliveira quem levou à agência Emerson Royal, atual jogador do Tottenham, quando este estava ainda no At. Mineiro. O nosso jornal pediu esclarecimentos à UJ Football Talent, mas não teve resposta até ao fecho desta edição.

Noutro âmbito, Vítor Paneira, técnico dos varzinistas, foi sancionado pelo Conselho de Disciplina com 8 dias de suspensão e uma multa de 208 euros.