André Geraldes alarga funções para a formação do Varzim

André Geraldes vai alargar funções no Varzim e assumir o futebol de formação para o reorganizar como já o fez no futebol profissional.

O repto foi lançado pelo presidente Edgar Pinho ao desafiar o diretor geral do Varzim a alargar funções semelhantes para a componente de formação.







Em nota publicada nas redes sociais do clube, o Varzim explica que o convite surgiu como reconhecimento pela “grande dinâmica implementada pelo jovem mas experiente dirigente”, incutindo “uma autêntica revolução no clube, desafiado agora a tentar reorganizar os processos organizativos assim como reorganizar os modelos de recrutamento do futebol de formação do clube”.

André Geraldes vai liderar e impôs como condição a autonomia que lhe é reconhecida pelo futebol profissional, mas aceitou o desafio e pretende que “a médio prazo os resultados do trabalho agora iniciado possa ser reflexo no momento em que o Varzim possa no futuro pescar alguns jogadores nos escalões de base para o futebol profissional o que pode demorar como sabemos alguns anos até”.