André Geraldes suspenso por 100 dias

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu punir André Geraldes, ex-presidente da SAD do E. Amadora e agora a trabalhar no Varzim, com 100 dias de suspensão e uma multa de 2.040 euros, devido a factos ocorridos no jogo com o V. Setúbal do Campeonato de Portugal da época... 2020/21.

Foi julgada procedente a acusação ao dirigente de "incitamento à indisciplina e comportamento incorreto", bem como "ameaças e ofensas à honra, consideração ou dignidade", sendo assim determinada a condenação de André Geraldes. Já a SAD do E. Amadora foi condenada a pagar 3.672 euros.

Explica o acórdão do processo disciplinar n.º 163-21/22 que a Secção Profissional considerou-se competente para ajuizar a responsabilidade disciplinar do arguido, depois do E. Amadora ter subido à 2.ª Liga em 2021/22.