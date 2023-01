Aula de VAR no final do treino do Varzim

Os jogos do Varzim, emblema que milita na Liga 3, não são escrutinados pelo vídeo-árbitro, tecnologia que estará presente na eliminatória da Taça de Portugal a disputar frente ao Benfica. Condicionante que a FPF procurou diluir ao submeter o plantel poveiro a uma aula sobre o VAR no final do treino de hoje, nomeadamente ao explicar aos jogadores e equipa técnica de Tiago Margarido quais são as circunstâncias em que o protocolo é aplicado, bem como se processam todas as intervenções da equipa de arbitragem nesse âmbito.No fundo, é a ideia de familiarizar ao máximo a equipa da Póvoa de Varzim para uma solução cada vez mais compreendida nos jogos dos escalões profissionais, mas cuja aplicação em tempo real com as emoções ao rubro pode provocar algumas dúvidas nos atletas que apenas têm a possibilidade de lidar com o VAR na perspectiva de espectadores.