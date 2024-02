Autocarro do Varzim penhorado devido a dívidas por saldar à equipa técnica de Bruno China

O autocarro do Varzim foi alvo de penhora na passada sexta-feira "devido ao não pagamento das dívidas respeitantes à equipa técnica liderada por Bruno China", revelou esta segunda-feira, em comunicado, a Comissão Administrativa que lidera atualmente os destinos do clube.Na mensagem partilhada nas redes sociais, os cinco elementos que compõem a Comissão Administrativa revelam estranhar "que o valor em dívida ainda não esteja regularizado", uma vez que a anterior direção do clube tinha dito que o faria "numa questão de horas". A Comissão Administrativa do Varzim queixa-se ainda de o facto de não ter sido deixada "qualquer verba para assumir o compromisso", assumindo que a atual situação causa "vários constrangimentos no dia-a-dia do clube e, em particular, no funcionamento da equipa principal masculina".Atualmente a disputar a fase de subida da Liga 3, o Varzim não poderá assim utilizar o seu autocarro para a deslocação ao terreno do Atlético, agendada para domingo.Recorde-se que Bruno China esteve ao leme do Varzim durante seis jogos, na reta final da fase regular da Liga 3 na época passada, tendo somado quatro derrotas e dois empates, antes de ser substituído pelo atual treinador Vítor Paneira."Caros Associados,A Comissão Administrativa do Varzim Sport Club deparou-se, na passada sexta-feira, com o bloqueio do autocarro em virtude da penhora, devido ao não pagamento das dívidas respeitantes à equipa técnica liderada por Bruno China.Esta Comissão estranha que o valor em dívida ainda não esteja regularizado, uma vez que tinha sido publicamente dito pela anterior Direção do Varzim Sport Club que o seria "… numa questão de horas". Já passaram dois meses e o problema não só não foi resolvido pela anterior direção, como não foi deixada qualquer verba para assumir o compromisso.Esta situação causa constrangimentos vários no dia-a-dia do Clube e, em particular, no funcionamento da equipa principal masculina.Póvoa de Varzim, 20 de fevereiro de 2024.A Comissão Administrativa.Rodrigo MoçaAndré Tavares MoreiraPedro CostaPedro CoelhoTiago Ferreira", pode ler-se.