Bruno China é o novo treinador do Varzim. O antigo jogador, que já esteve no comando técnico de várias equipas portuguesas, entre elas Leixões, Espinho, Felgueiras e Trofense, assume agora o cargo de treinador principal da equipa poveira, num acordo válido até ao final da temporada com mais uma de opção. O Varzim ocupa atualmente o 4.º lugar da Série A da Liga 3, com 31 pontos, nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas.Recorde-se que Bruno China é o substituto de Tiago Margarido, que foi despedido após a derrota, por 1-0, frente ao São João de Ver, 6.º classificado.Autor: Inês Cunha