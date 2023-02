Bruno China: «Estou muito surpreendido com o que encontrei neste clube»

Bruno China falou pela primeira vez como treinador do Varzim e as primeiras impressões são muito positivas, considerando a estrutura capacitada para estar em patamares mais altos."Estou muito surpreendido pela positiva, com o que encontrei neste clube, em termos de estrutura. É muito personalizada e organizada. Um clube com estas condições não pode estar neste patamar, mas isso não ganha jogos e temos de trabalhar para colocar o clube no patamar que merece", referiu, em declarações aos órgãos do clube.Sobre o jogo com o V. Guimarães B, Bruno China quer que a sua equipa "controle o jogo, conheça os seus momentos e saiba lidar com eles", com o objetivo "fazer golo". Sobre o adversário, considera ter "muita qualidade", mas "temos condições para conseguir os nossos objetivos, que passam por vencer", concluiu.