Edgar Pinho reforça candidatura

O atual líder diretivo do Varzim, Edgar Pinho, encabeça a lista A para as eleições do próximo sábado, e depois de terem sido apresentados oficialmente os nomes dos presidentes dos três órgãos sociais, tem o prazo, até esta segunda-feira, para dar a conhecer a lista completa de quem o acompanha na Direção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal. Mas antes dessa apresentação exigida pelos estatutos do clube, preocupou-se em "falar em família" através das redes sociais para divulgar parte do plano de trabalhos traçados no programa que estabelece para o mandato de três épocas desportivas.Dentro do espírito de "Varzinista mais do que nunca", escolhido como lema para a sua campanha eleitoral, estão as suas promessas:"Quero fazer uma campanha que olhe para o futuro, aprendendo com o passado", justificando: "Com a crescente exigência competitiva que o mundo do futebol atravessa, é tempo do Varzim repensar a sua estratégia de organização para os próximos anos". Em relação ao fracasso desportivo da equipa varzinista, com a descida à Liga 3, Edgar Pinho, assume a sua posição: "Não desisto, assumo as minhas responsabilidades e acima de tudo agradeço imenso à equipa de que fiz parte nos últimos dois anos. "Para um novo mandato, caso seja eleito no dia 28, propõe "reestruturação financeira e patrimonial, reestruturação administrativa, além de criar condições para tornar o clube mais competitivo para as competições profissionais".Sobre a sua recandidatura, justificou: "Tomei esta decisão exatamente por achar que agora, mais do que nunca, não posso abandonar o nosso clube. O mesmo clube que o meu pai serviu e de quem herdei o varzinismo apaixonado. Com ele aprendi três lições importantes: que nunca devemos desistir apenas por ser o mais conveniente; que um verdadeiro homem assume sempre as responsabilidades e que um dirigente não é nada sem a sua equipa".A terminar a sua comunicação aos varzinistas, o atual presidente do Varzim revela os nomes das individualidades que o apoiam, numa lista onde se destacam figuras de proa do clube e da Póvoa de Varzim.É perante este estado de coisas que Edgar Pinho assume a candidatura para novo mandato, numa luta eleitoral que tem como opositor Pedro Costa , ex-dirigente varzinista, que já apresentara o seu programa e a lista dos elementos que o acompanham para o triénio de 2022/25, cujas eleições estão marcadas para sábado, dia 28, entre as 10 e as 19 horas, no Estádio do Varzim.