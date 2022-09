Foi alvo do Feirense e agora vai defrontar os fogaceiros na Taça: a história de Léo Teixeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quis o destino que 2022/23 significasse, para Léo Teixeira, a mudança para a Póvoa de Varzim, mas o caminho podia ter sido diferente. A prova de que o futebol dá voltas e voltas é que o extremo esteve na lista do Feirense, mas acabou por assinar pelo Varzim.Ora, volvido um mês de temporada, Léo Teixeira prepara-se para defrontar na Taça... o Feirense, um dos clubes que chegou a ponderar a sua contratação, mas que, como outros, não avançou devido aos direitos de formação de cerca de 100 mil euros que seria preciso pagar a alguns clubes pelos quais o jovem, de 23 anos, passou.Por essa razão, Léo Teixeira juntou-se aos varzinistas e, até ver, o balanço é positivo. O extremo leva um golo e duas assistências em cinco jogos, tendo sido também eleito o melhor em campo em duas partidas da Liga 3.O salto para os campeonatos profissionais foi, assim, adiado, mas a esperança e a ambição de lá chegar em breve mantém-se. E no próximo jogo, diante de uma das equipas para onde poderia ter ido no defeso, a motivação estará, muito provavelmente, bem alta.