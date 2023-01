João Faria: «Orgulhámos esta cidade e estes adeptos que estiveram aqui presentes»

João Faria, capitão do Varzim, está orgulhoso do percurso do Varzim na Taça de Portugal, que terminou hoje com a derrota caseira (0-2) frente ao Benfica. O central realça que o golo de Grimaldo logo a abrir estragou os planos à formação poveira, mas que esta não se acanhou e partiu em busca do empate na segunda parte."Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Fizemos um percurso excelente até aqui e fomos o mais longe possível. O que fez a diferença hoje foi eles entrarem bem no jogo. Marcaram logo aos quatro minutos e isso deu lhes outra confiança. Conseguiram estragar a nossa estratégia, mas conseguimos mantê-la até ao fim. A malta está toda de parabéns, orgulhámos esta cidade e estes adeptos que estiveram aqui presentes. Agora é seguir o nosso principal caminho que é a subida de divisão. Vamos por isso", atirou à 'flash interview' da Sport TV."No intervalo assumimos um bocado mais a ambição do jogo, mais de pressão. Não ia dizer medo, mas sem tanto respeito pelo Benfica, porque toda a gente respeita o Benfica. Acho que faltámos um bocado ao respeito na segunda parte, fomos para cima deles, sem medo, e acho que dignificámos esta cidade, este clube, estes adeptos. Esta mancha de varzinistas creio que também nos catapulta para outros patamares. É isso que temos de pedir no sábado, uma casa parecida para nos ajudar a somar mais três pontos", frisou.Herói no triunfo histórico (1-0) sobre o Sporting em Barcelos, na 3ª eliminatória, João Faria assume que jogar na Póvoa de Varzim foi diferente. "Estávamos à espera desta enchente e sabíamos que ia estar mais negro e branco do que vermelho e branco. Quando entrámos em campo ficámos todos com outra adrenalina, outra vontade, outro querer. O orgulho é o mesmo do Sporting, nesse jogo conseguimos ganhar, mas hoje demos o nosso melhor e tenho a certeza de que deixamos orgulhosa esta cidade. O balneário não está feliz, mas está contente com a exibição. Demos tudo e acho que ninguém nos pode apontar nada", finalizou.