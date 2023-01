Ludovic despede-se dos relvados contra o Benfica

Ludovic vai colocar um ponto final na carreira de futebolista no jogo de terça-feira, frente ao Benfica, para a Taça de Portugal. Problemas físicos impedem o jogador do Varzim de continuar a praticar futebol profissional, precipitando tomar a decisão de abandonar os relvados como jogador, mas é garantido que continuará ligado ao futebol.Por convite da SDUQ poveira, Ludovic, de 32 anos, vai passar a integrar a equipa técnica do plantel profissional para assumir a gestão do treino da zona ofensiva e da análise estatística no momento do jogo. Há algum tempo que o extremo já se vinha preparando para assumir um cargo técnico, uma vez que já é detentor do nível 2 de treinador.Ludovic fez a estreia no futebol sénior no Feirense, onde esteve durante quatro temporadas consecutivas. Seguiu-se Créteil, Santa Clara, Chaves, Zimbru, Leixões, Penafiel e Varzim, clube que representa desde o início da época, tendo participado em sete jogos.