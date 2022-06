Luís Pedro: «Gostava de ficar na história do futebol português»

Luís Pedro é o jogador mais rodado de sempre na 2.ª Liga que agora está sem clube. São 367 jogos consecutivos naquele escalão ao longo de 14 épocas consecutivas, apenas interrompida por uma grave lesão no joelho direito que o afastou da competição no último ano. O afastamento coincidiu com a descida de divisão do Varzim à Liga 3 e com o fim de uma ligação de três épocas consecutivas.O experiente central, de 32 anos, desvincula-se dos poveiros a 30 de junho e, por enquanto, está à espera que o telefone toque. Não descarta a possibilidade de continuar no Varzim, que apelida de "clube grande" e com "adeptos incríveis", mas gostava de manter a regularidade na 2.ª Liga, para, quem sabe, chegar aos 500 jogos."Foi uma novidade para mim. Foram 13 épocas consecutivas a jogar ao mais alto nível, mas as lesões não avisam e nunca estamos à espera. Foram momentos muito complicados, mas já recuperei e estou a 100 por cento. A lesão já faz parte do passado e agora só quero pensar no futuro, que acredito será risonho"."Não sei se fechou, mas até ao momento ainda ninguém falou comigo. Se não ficar ali, certamente irei para outro lugar. O Varzim foi um clube onde gostei de estar. Se fechar esse ciclo, irei guardar a passagem com muito carinho e respeito. Sempre me trataram bem. Infelizmente, este ano não consegui dar o meu contributo à equipa por causa da lesão"."O que mais levo são as pessoas, a massa adepta, é fantástica. É um clube grande. É certo que em dimensão não tem nada que ver com os três grandes, mas depois desses, do Sp. Braga e V. Guimarães, o Varzim vem logo a seguir. Independentemente de ganhar ou perder, os adeptos estão sempre presentes. Vamos a todo o lado e sentimos sempre como se estivéssemos em casa. Na 1.ª Liga há muitos clubes que não conseguem encher os seus estádios e vemos o Varzim sempre com muito público"."Queria continuar na 2.ª Liga, é o meu objetivo. Tenho recorde de jogos e gostaria de tentar mais alguns para ficar na história do futebol português. Se não acontecer, irei dar o meu melhor para onde o destino me levar"."Tudo é possível [risos]. É possível fazer mais uma boa quantidade de jogos, até porque ainda me sinto capaz. Este tipo de lesão [ligamento cruzado anterior do joelho direito], apesar de ser duradoura, no final da recuperação ainda nos sentimos mais fortes e preparados. Não sei se chegarei aos 500, mas o objetivo principal é arranjar um projeto novo e continuar a jogar"."Já comentei com amigos que quando regressar vou colocar alguém de fora pela vontade de disputar a bola [risos]. A vontade de jogar é tanta que nem sei o que esperar. Isto é a minha vida. Ando nisto há muitos anos e, pior que a lesão, é não podermos fazer o que mais gostamos. Também levo vida para poder jogar mais algumas épocas. Trabalho muito para estar ao nível exigido. Quem estiver parado não tem hipótese de jogar a este nível. Sinto-me bem física e psicologicamente e a lesão está totalmente ultrapassada."Acredito que sim, mesmo sabendo que o futebol está diferente. Quando era novo, havia interesse pelos jogadores mais velhos, agora é ao contrário. Querem os mais novos para vender. Os clubes são uma empresa, mas também deve haver experiência num plantel para saber lidar com as adversidades. Quando há um momento mau, é importante haver alguém que saiba lidar com esses momentos e penso que tenho experiência para isso".