Nuno Pereira reforça ataque do Varzim

O Varzim garantiu esta quarta-feira a contratação do avançado Nuno Pereira para a próxima época. O jogador, de 27 anos, representou o Amora na última temporada e junta-se a Álvaro Milhazes e Gonçalo Pimenta na lista de reforços já conhecidos dos poveiros, que têm como objetivo atacar a subida de divisão.Também Joca, do Amora, está a ser negociado e poderá ser oficializado em breve, à semelhança de um médio que também está a ser negociado com um clube da 2ª Liga.O diretor geral, André Geraldes, e o treinador, Vítor Paneira, continuam a trabalhar para formar um plantel competitivo e ambicioso para a condução dos objetivos propostos.