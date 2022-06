Pedro Costa apresenta candidatos da Lista B e revela pormenores do programa

Neste domingo, a lista B candidata às eleições do dia 28, fez a sua apresentação pública, na esplanada de um restaurante muito perto do Estádio do Varzim. Presente mais de meia centena de associados varzinistas, tendo o indigitado presidente Pedro Costa tomado a responsabilidade de ser o único orador e apresentador quer de todos quantos fazem parte da sua lista, quer do programa eleitoral.Lista apresentada: Direcção - Pedro Costa (Presidente), Filipe Castro (vice presidente para a área do Futebol), Mário Cruz, Carlos Marques, Raúl Duro, Nuno Pereira e Lito Milhazes (antigo Jogador da Formação e equipa Principal do Varzim)Assembleia Geral - Edgar Cabreira (presidente), Gonçalo Sardinha, Pedro Domingues, Luis Marta e Miguel FélixConselho Fiscal – David Marques (presidente), Ruben Costa e Luis Rocha.Pedro Costa justificou o que o levou a apresentar esta Lista: "O nosso lema é ‘construir o futuro com os valores do passado’. A nossa candidatura deve-se a termos divergências de opiniões em relação à actual Direcção. Não estamos contra ninguém apenas queremos um Varzim mais responsável e com um Futuro salvaguardado. Queremos soluções para o Clube. mas se não vencermos estaremos na mesma a apoiar o Clube no Estádio no início da próxima temporada. sabemos que a herança será pesada com a descida de divisão com a situação financeira a não ser a melhor. Mas tenho a certeza que temos capacidades para ultrapassar o que se avizinha. Queremos recuperar a marca Varzim. Queremos dar aos sócios o poder de decisão mantendo o Clube durante o próximo triénio no regime fiscal de SDUQ. Queremos não precisar de mecenas para alavancar o Varzim. Obrigatoriamente iremos fazer duas Assembleias Gerais por época o que não acontece actualmente para os sócios estarem sempre informados de tudo. Já tivemos umas reuniões preparatórias com o Presidente da Câmara que nos deu um feedback positivo e contamos com a porta aberta da autarquia. Iremos continuar com essas reuniões. Sabemos que iremos precisar de 500 mil euros para regularizar dívidas que se referem aos meses de Abril, Maio e Junho próximo, quer com jogadores, funcionários e tudo o resto, para poder inscrever a equipa na Liga 3. Esperemos que esta Direcção que governa o Varzim honrem o seu compromisso. Em caso negativo temos já assegurado esse valor para ser reposto. O que tem sido feito actualmente não está na linha daquilo que queremos para o Varzim. Os resultados desportivos são importantes, mas o Varzim tem que tirar partido mais da sua Formação que pensamos não ter sido devidamente acompanhada para o futuro. Queremos projectar o Varzim para o Século XXI. Temos condições para continuar como SDUQ e não formar uma SAD que iria desvirtuar o passado a memória do Varzim e dos varzinistas, daí termos na nossa Lista Lito Milhazes que foio tudo no Varzim e é isso que queremos incutir nos futuros atletas do Varzim»