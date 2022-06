Pedro Costa rivaliza com Edgar Pinho pela presidência do Varzim

Tal comoadiantou na quinta-feira, Edgar Pinho, atual presidente do Varzim, formalizou, na manhã desta sexta-feira, a recandidatura à presidência do clube. No entanto, o dirigente não será o único candidato, já que Pedro Costa, que já foi treinador nos escalões de formação do clube, também apresentou, perto do final do prazo para entrega de candidaturas, a sua lista para o sufrágio.Filho de Paulo Costa, antigo membro da equipa jurídica do clube, integrado na lista vencedora de Edgar Pinho às últimas eleições, Pedro Costa, engenheiro de profissão, apresentou os nomes de Edgar Cabreira para a Assembleia Geral e David Marques para o Conselho Fiscal.Por sua vez, a lista de Edgar Pinho apresenta Moura Gonçalves para Presidente da Assembleia Geral e Pedro Casanova para o Conselho Fiscal.As duas listas terão agora de ser validadas pela Assembleia Geral e se tal se confirmar, as eleições vão decorrer no dia 28 de maio, entre as 10 e as 19 horas, no estádio do Varzim.